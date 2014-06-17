Газпром может подать еще один иск к Нафтогазу на $18 миллиардов

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает РИА Новости

"Что касается исков со стороны "Газпрома", мы можем выставить еще иски в Стокгольмский арбитраж на сумму 18 миллиардов долларов, это невыбранные объемы в соответствие с действующим контрактом, соответственно, это условия "бери и плати" за 2012-2013 год в сумме 11,7 миллиарда долларов. Суммарно — 18 миллиардов долларов", — сказал Миллер.

По словам Миллера, этот иск также может последовать по иску, который сегодня "Газпром" подал в арбитраж Стокгольма на 4,5 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня, в «Газпроме» заявили о переводе Украины на предоплату поставок российского газа и о подаче иска к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» подала иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с требованием установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину.