Реверс газа из Словакии может перекрыть весь объем импорта Украины - Коболев

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", передает Еспресо.TV.

"Из Венгрии максимальной мощности не было достигнуто. Несмотря на кризис, венгерское правительство приняло решение на закачку определенного количества газа в хранилища. Сейчас объем из Венгрии составляет 11-12 млн в день. Остаток мы загрузим в ближайшее время. Весь объем газа, который можно было купить по евронапрравлении - Нафтогаз покупал и будет покупать", - сказал он.

Читайте такжеСловакия пока не видит проблем с транзитом российского газа через Украину

И добавил, что реверс газа из Словакии может перекрыть весь объем импорта Украины.

"Сейчас самый перспективный вектор - это Словакия. Объем газа из Словакии потенциально может перекрыть весь объем импорта Украины. Идут трудные переговоры по этому поводу", - сказал он.