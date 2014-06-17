Цены на нефть под давлением ситуации в Украине и Ираке снижаются

На мировых торгах во вторник, 17 июня, цены на нефть снижаются на фоне ситуации в Ираке, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в августе уже подешевели на $0,40, до $112,54 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в июле - на $0,42, до $106,48 за баррель.

На прошлой неделе оба эталона подорожали примерно на 4%, но затем рост цен остановился из-за обострения ситуации в Ираке.

За последнюю неделю исламистские боевики взяли под контроль северную часть страны, угрожая ей расколом, однако Ирак продолжает ежедневно экспортировать 3,3 миллиона баррелей нефти. Президент США Барак Обама встретился с советниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть варианты поддержки иракского правительства. США рассматривают возможность авиационных ударов по вооруженным исламистским группировкам.

Как полагают аналитики, сейчас на рынок сильнее влияют психологические факторы нежели реальные перебои в снабжении. Правительство Ирака тщательно охраняет нефтяную инфраструктуру, и в ближайшее время перебоев, скорее всего, не будет, но если дело дойдет до бомбардировок, то нефть подорожает на $5 за баррель.

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