Перекрытие Россией газа не скажется на рядовых потребителях – глава «Нафтогаза»

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Что касается возможности «Нафтогаза» поставлять сейчас газ – газ добывается, есть газ в хранилищах», - цитирует Коболева Департамент Секретариата Кабмина.

Коболев напомнил, что украинская сторона приложила все усилия для урегулирования спора с российским газовым монополистом «Газпромом», однако договориться не удалось.

«Наши российские партнеры заняли некорректную позицию. То, что они предлагают, является априори неприемлемым», - отметил глава «Нафтогаза», подчеркнув, что речь идет о предложенной россиянами цене на газ, предполагающей 100-долларовую скидку, посредством которой правительство Российской Федерации может в одностороннем порядке регулировать цену газа для Украины.

Кроме того, по словам Коболева, даже с учетом скидки уровень цены является «слишком высоким».

Как отмечается в сообщении, Украина согласилась на предложение, выработанное и подготовленное совместно с Еврокомиссией, однако российская сторона все компромиссные варианты отвергла, отказавшись от мирного урегулирования вопроса. Именно поэтому Украина оказалась в условиях отключения газа и подала иск в Стокгольмский арбитражный суд.

Как сообщил глава «Нафтогаза», на ближайшее время запланированы переговоры с европейскими компаниями относительно организации реверсных поставок по цене, значительно ниже, чем предлагает Россия. Кроме того, будет обсуждаться вопрос цены газа собственной добычи.

«Что касается цен для простых потребителей, то здесь будет публичная дискуссия относительно того, какой уровень цены адекватный и справедливый для уплаты украинскими потребителями. И это не зависит от наших отношений с «Газпромом», - сказал Коболев. - Наша высокая зависимость от российского газа частично является следствием политики, когда внутренняя добыча газа из-за слишком низкой цены была невыгодной».

По словам главы «Нафтогаза», дискуссия относительно цены на газ для потребителей наряду с внедрением механизмов защиты уязвимых слоев населения сегодня актуальна как никогда.

Как сообщал УНИАН, ранее Коболев заявил, что 17 июня в Европу отправится правительственная делегация, цель которой – провести переговоры по организации поставок газа из Европы в Украину, а также донести до европейских партнеров позицию нашей страны в газовом вопросе.

По словам Коболева, цена европейского газа для Украины может колебаться на уровне 300 долларов за тысячу кубометров. Российский газ, согласно предложенной «Газпромом» схеме, стоил бы 385 долларов с учетом 100-долларовой скидки, предоставление которой является исключительным правом правительства Российской Федерации.

Вчера, 16 июня, в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала июня, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную, единую позицию.

Теперь, по словам Яценюка, Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и НАК «Нафтогаз Украины» должны принять все меры для защиты национальных интересов в Стокгольмском арбитражном суде.

Также Яценюк поручил в кратчайшие сроки подготовить проект закона о возможности привлечения инвесторов из Европы и США к модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы при условии ее 100-процентного сохранения в государственной собственности.