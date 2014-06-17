Яценюк начал выступление в Раде с "хорошей и плохой" новостей
11:05, 17 июня 2014Энергетика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк начал выступление в Верховной Раде с информацией относительно энергетической безопасности Украины.
Яценюк начал с плохой новости / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в начале выступления премьер отметил, что “есть несколько новостей”.
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“Начну с плохой новости - Россия закрыла полностью поставки газа Украине. Начну с хорошей новости - на дворе, в первую очередь, лето, а во-вторых - у нас 14 млрд. кубических метров газа. И третье - мы подали на российский «Газпром» в суд”, - подчеркнул Яценюк.
Его слова депутаты встретили аплодисментами.
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