Яценюк начал выступление в Раде с "хорошей и плохой" новостей

Как передает корреспондент УНИАН, в начале выступления премьер отметил, что “есть несколько новостей”.

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“Начну с плохой новости - Россия закрыла полностью поставки газа Украине. Начну с хорошей новости - на дворе, в первую очередь, лето, а во-вторых - у нас 14 млрд. кубических метров газа. И третье - мы подали на российский «Газпром» в суд”, - подчеркнул Яценюк.

Его слова депутаты встретили аплодисментами.