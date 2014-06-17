Премьер просит Раду принять закон о реформировании "Нафтогаза"

Премьер-министр Арсений Яценюк просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть и принять закон о реформировании НАК "Нафтогаз Украины" с целью привлечь страны Европейского Союза к модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил, выступая перед народными депутатами в парламенте 17 июня.

"Правительство завтра будет утверждать два проекта закона. Один из проектов - это закон о совместной эксплуатации, модернизации украинской ГТС. Уважаемые члены парламента, пришло время для того, чтобы в Украине была создана совместная компания, где участниками этой компании должны быть страны-члены Энергетического сообщества, а это страны-члены ЕС, которая модернизировала бы и эксплуатировала украинскую газотранспортную систему. При этом контроль над этой совместной компанией должен остаться у государства", - сказал он.

При этом премьер обратился к народным депутатам с просьбой безотлагательно рассмотреть данный законопроект, который 18 июня будет утвержден правительством и подан в Верховную Раду.

"Именно поэтому, мы завтра утвердим проект закона, и обращаюсь к парламенту с просьбой — безотлагательно рассмотреть данный проект закона об эксплуатации и модернизации украинской газотранспортной системы”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 16 июня глава правительства Украины Арсений Яценюк поручил в кратчайшие сроки подготовить проект закона о возможности привлечения инвесторов из Европы и США к модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы при условии ее 100%-ного сохранения в государственной собственности.

Ранее Кабинет министров опубликовал постановление о реформировании государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», лишив его функции оператора газотранспортной системы Украины.

Согласно документу, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности осуществить меры по прекращению выполнения «Нафтогазом» функции оператора ГТС и возложить ее на госкомпанию «Укртрансгаз».

Также Кабмин согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о создании двух компаний "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газовые хранилища Украины", 100% акций которых будет находиться в государственной собственности.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

