Украина может получать из Европы 15 млрд кубометров газа в год
Этого объема достаточно, чтобы обеспечивать Украину природным газом.
Украина, которая на протяжении нескольких лет пытается уйти от энергетической зависимости от России, ежегодно может получать из Европы порядка 15 млрд кубометров природного газа.
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте 17 июня.
“При открытии “большого” реверса (из Словакии — УНИАН) общий объем поставок на территорию Украины может достигать 15 млрд кубометров газа”, — сказал он.
“Этого объема достаточно, чтобы обеспечивать Украину природным газом”, — подчеркнул Яценюк.
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Премьер отметил, что вопрос открытия всех реверсных маршрутов природного газа в Украину находится в политической плоскости.
“Мы категорически выступаем против монополии («Газпрома» - УНИАН), мы категорически выступаем против экономической и энергетической дискриминации и мы категорически выступаем против попыток России нарушать европейское законодательство, а также нарушать как Энергетическую хартию, так и договор об Энергетическом сообществе, который Украина подписала и ратифицировала. Именно поэтому сейчас наша делегация отбывает в Европейский Союз”, - сказал Яценюк.
Как сообщал УНИАН, «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа.
При этом на сегодняшний день позиция российской стороны заключается в том, чтобы немедленно было оплачено 1,9 млрд долл., а стоимость газа для Украины составляла 385 долл. за тыс. куб. м.
Всего, по мнению "Газпрома", общая задолженность Украины за поставленный российский газ составляет 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд долл. - за ноябрь-декабрь 2013 года и 3 млрд долл. - за апрель-май 2014 года.
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее заявлял, что Украина готова погасить газовый долг перед «Газпромом» в размере 1,9 млрд долл. при условии достижения договоренности с российской стороной об установлении временной цены на топливо в 326 долл. за тыс. кубометров.
Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний день для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты.