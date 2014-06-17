Украина может получать из Европы 15 млрд кубометров газа в год

Украина, которая на протяжении нескольких лет пытается уйти от энергетической зависимости от России, ежегодно может получать из Европы порядка 15 млрд кубометров природного газа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте 17 июня.

“При открытии “большого” реверса (из Словакии — УНИАН) общий объем поставок на территорию Украины может достигать 15 млрд кубометров газа”, — сказал он.

“Этого объема достаточно, чтобы обеспечивать Украину природным газом”, — подчеркнул Яценюк.

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Премьер отметил, что вопрос открытия всех реверсных маршрутов природного газа в Украину находится в политической плоскости.

“Мы категорически выступаем против монополии («Газпрома» - УНИАН), мы категорически выступаем против экономической и энергетической дискриминации и мы категорически выступаем против попыток России нарушать европейское законодательство, а также нарушать как Энергетическую хартию, так и договор об Энергетическом сообществе, который Украина подписала и ратифицировала. Именно поэтому сейчас наша делегация отбывает в Европейский Союз”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа.

При этом на сегодняшний день позиция российской стороны заключается в том, чтобы немедленно было оплачено 1,9 млрд долл., а стоимость газа для Украины составляла 385 долл. за тыс. куб. м.

Всего, по мнению "Газпрома", общая задолженность Украины за поставленный российский газ составляет 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд долл. - за ноябрь-декабрь 2013 года и 3 млрд долл. - за апрель-май 2014 года.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее заявлял, что Украина готова погасить газовый долг перед «Газпромом» в размере 1,9 млрд долл. при условии достижения договоренности с российской стороной об установлении временной цены на топливо в 326 долл. за тыс. кубометров.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний день для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты.