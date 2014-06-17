В ЕС пока не ощущают влияния новой газовой войны

В Европейском Союзе не ощущают возможных последствий новой газовой войны между Украиной и Россией: объемы российского газа, которые проходят через газотранспортную систему Украины, на сегодняшний день не изменились.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН заявила сегодня представитель европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

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«На сегодняшний день объемы газа, которые получает ЕС, остаются без изменений», - констатировала она.

По словам Бергер, в Европейской комиссии приняли во внимание последние сообщения российской и украинской сторон относительно развития ситуации в газовой сфере.

Уточняя по просьбе УНИАН позицию Эттингера относительно строительства газопровода «Южный поток», Бергер отметила, что позиция остается неизменной.

«Комиссар отметил, что мы принимаем все проекты, которые соответствуют европейским требованиям. Если СМИ пишут, что он поддерживает, то это преувеличение», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые продолжались около трех часов в Киеве.

Утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина - об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны - взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Министр энергетики Юрий Продан сообщил, что Украина в полной мере обеспечивает транзит российского газа по своей территории европейским потребителям.