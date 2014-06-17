В ЕК говорят, что Киев может использовать финпомощь для оплаты газового долга
14:08, 17 июня 2014Энергетика
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Украина сама будет решать, как она хочет использовать деньги ЕС.
Сегодня ЕК выделила Украине 500 млн евро / Фото УНИАН
Украина может использовать макрофинансовую помощь Европейского Союза на погашение задолженности за российский газ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом во вторник на брифинге в Европейской комиссии заявил представитель ЕК Саймон О’Коннор.
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«Это деньги на бюджетную поддержку. И это Украина будет решать, как она хочет использовать эти деньги. Эти финансы направлены на то, чтобы помочь Украине в ее финансовых нуждах», - констатировал он.
Как известно, сегодня ЕК выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.
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