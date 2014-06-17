В ЕК говорят, что Киев может использовать финпомощь для оплаты газового долга

Украина может использовать макрофинансовую помощь Европейского Союза на погашение задолженности за российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом во вторник на брифинге в Европейской комиссии заявил представитель ЕК Саймон О’Коннор.

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«Это деньги на бюджетную поддержку. И это Украина будет решать, как она хочет использовать эти деньги. Эти финансы направлены на то, чтобы помочь Украине в ее финансовых нуждах», - констатировал он.

Как известно, сегодня ЕК выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.