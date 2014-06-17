В ЕС надеются, что их не коснется "газовая война" Киева и Москвы
В ЕС ожидают, что Россия будет выполнять свои обязательства как поставщик газа, а Украина - как транзитер.
В Европейском Союзе надеются, что поставки газа в страны ЕС прерываться не будут, а Москва и Киев будут выполнять взятые на себе обязательства.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН, такую позицию Европейской комиссии 17 июня в Брюсселе озвучила представитель европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.
«Мы ожидаем, что Украина будет выполнять свои транзитные обязательства, как и Россия будет выполнять свои обязательства относительно поставки газа», - заявила она.
Как сообщал УНИАН, по словам представителя европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Сабин Бергер, в Евросоюзе не ощущают возможных последствий новой газовой войны между Украиной и Россией: объемы российского газа, которые проходят через газотранспортную систему Украины, на сегодняшний день не изменились.
Справка УНИАН. Российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые продолжались около трех часов в Киеве.
Утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.
Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина - об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны - взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.
Министр энергетики Юрий Продан сообщил, что Украина в полной мере обеспечивает транзит российского газа по своей территории европейским потребителям.