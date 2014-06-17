В "Газпроме" говорят, что не сокращали поставки газа в Европу

Поставки российского газа в Европу через территорию Украины продолжаются в нормальном режиме, сказал агентству Reuters представитель "Газпрома".

Накануне российский экспортер "Газпром" прекратил поставки топлива в Украину, через которую Европа получает около половины всего объема газа из РФ.

"Транзит в норме, около 180 (миллионов кубометров в сутки)", - сказал представитель "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, российская делегация 15 июня поздно вечером покинула газовые переговоры, которые продолжались около трех часов в Киеве.

Утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

Читайте такжеЯценюк: Срыв РФ газовых договоренностей связан с визитом Порошенко в Брюссель

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина - об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны - взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Министр энергетики Юрий Продан сообщил, что Украина в полной мере обеспечивает транзит российского газа по своей территории европейским потребителям.