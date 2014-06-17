Ситуация в Украине спровоцировала подорожание нефти - ОПЕК

Кризис в Украине вызвал рост мировых цен на нефть в пределах $2-3 в расчете за баррель. Об этом заявил генсекретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла Салем аль-Бадри, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеВ ЕС надеются, что их не коснется "газовая война" Киева и МосквыПо его словам, «рынок нервничает» из-за возможного срыва газовых поставок в европейские страны. «Связь между Россией и Украиной слишком крепка. Это - миллионы баррелей нефти и миллиарды кубов газа ежесуточно. Взаимные инвестиции не позволяют решать возникающие проблемы иначе как путем диалога мудрых людей. Ставки слишком высоки», - сказал глава ОПЕК.

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