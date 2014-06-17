На газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошел взрыв

В Лохвицком районе Полтавской области произошел взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», осуществляющего транзит российского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Полтавской области.

«Возгорание произошло в 14.10. Ликвидация пожара продолжается. Пострадавших нет», - сказал УНИАН руководитель пресс-центра МВД в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущается в радиусе до 1 км.

«Сейчас идет перекрытие газа на поврежденном участке», - сказал Сулаев.

Также представитель МВД отметил, что причины возникновения пожара будут выясняться после его ликвидации.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.

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