Миллер назвал пересмотр Украиной тарифа на транзит газа «очень опасным звоночком»
При этом он признал, что контракт на транзит газа предусматривает рыночное установление тарифа.
Намерение Украины пересмотреть тариф на транспортировку российского газа в Европу является «очень-очень опасным звоночком», заявил президент «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24», пишут "Ведомости".
Читайте такжеГазпром может подать еще один иск к Нафтогазу на $18 миллиардовПо словам Миллера, сама постановка вопроса говорит о том, что транзитные риски Украины являются существенными. «Поскольку еще появляются с украинской стороны, как мы видим, какие-то претензии, какие-то вопросы к базовому договору по поставке нашего российского газа через территорию Украины в Европу», — добавил он.
Читайте также"Нафтогаз" подал встречный иск к "Газпрому", но уже на $6 млрдКак пояснил Миллер, имеющийся контракт на транзит газа предусматривает рыночное установление тарифа. При этом он привязан к цене газа: чем цена на газ выше, тем тариф, который Россия платит Украине, выше, подчеркнул он.
Читайте такжеГончар: Введение военного положения поможет Украине выиграть суд с «Газпромом» Как сообщал УНИАН, 13 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к руководству Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики относительно установления экономически обоснованных тарифов на транспортировку природного газа по территории Украины.
С 2010 г. ставка тарифа на транспортировку газа по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В первом полугодии 2013 г. тариф на транзит составлял $3,08 за 1000 куб. м на 100 км, в третьем квартале — $3,04, в четвертом — $3,03. Ставка платы за транзит российского газа через территорию Украины с января 2014 г. уменьшилась на 9,9%, до 2,73% за 1000 куб. м на 100 км.