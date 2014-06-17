Миллер назвал пересмотр Украиной тарифа на транзит газа «очень опасным звоночком»

Намерение Украины пересмотреть тариф на транспортировку российского газа в Европу является «очень-очень опасным звоночком», заявил президент «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия 24», пишут "Ведомости".

Читайте такжеГазпром может подать еще один иск к Нафтогазу на $18 миллиардовПо словам Миллера, сама постановка вопроса говорит о том, что транзитные риски Украины являются существенными. «Поскольку еще появляются с украинской стороны, как мы видим, какие-то претензии, какие-то вопросы к базовому договору по поставке нашего российского газа через территорию Украины в Европу», — добавил он.

Читайте также"Нафтогаз" подал встречный иск к "Газпрому", но уже на $6 млрдКак пояснил Миллер, имеющийся контракт на транзит газа предусматривает рыночное установление тарифа. При этом он привязан к цене газа: чем цена на газ выше, тем тариф, который Россия платит Украине, выше, подчеркнул он.

Читайте такжеГончар: Введение военного положения поможет Украине выиграть суд с «Газпромом» Как сообщал УНИАН, 13 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к руководству Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики относительно установления экономически обоснованных тарифов на транспортировку природного газа по территории Украины.

С 2010 г. ставка тарифа на транспортировку газа по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В первом полугодии 2013 г. тариф на транзит составлял $3,08 за 1000 куб. м на 100 км, в третьем квартале — $3,04, в четвертом — $3,03. Ставка платы за транзит российского газа через территорию Украины с января 2014 г. уменьшилась на 9,9%, до 2,73% за 1000 куб. м на 100 км.