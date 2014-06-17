Причиной взрыва на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» стала разгерметизация

Причиной взрыва на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области стала разгерметизация, сообщила УНИАН начальник сектора связей со СМИ и с общественностью облуправления ГСЧС Светлана Рыбалко.По ее словам, разгерметизация газопровода произошла возле села Истивцы. После взрыва началось горение газа.

«Сейчас магистральное управление газопроводов проводит аварийные работы по прекращению подачи газа путем перекрытия заглушек. Населенные пункты не отключались от газа. На месте работает 11 единиц нашей техники, 46 работников, и туда поехал спецотряд из Полтавы»,- сказала Рыбалко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, около 13.45 в дежурные части Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и МВД поступило сообщение о взрыве на участке газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», расположенного в Лохвицком районе Полтавской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущалось в радиусе до 1 км.

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