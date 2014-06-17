Взрыв на участке газопровода не влияет на транзит газа в Европу - «Укртрансгаз»

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области, который произошел сегодня, 17 июня, около 14.00, не влияет на транзит российского газа в Европу, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«Чрезвычайная ситуация, которая произошла на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» (с. Красное Полтавской области), не влияет на транзит природного газа в страны Европы», - говорится в сообщении компании.

«С 15 до 16 часов оперативно были проведены работы по локализации участка поврежденного газопровода. По состоянию на 16.15 пламя погашено. Жертв и пострадавших нет», - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия работают сотрудники «Укртрансгаза» и принимают меры в соответствии с действующим в компании планом ликвидации аварийных ситуаций.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».