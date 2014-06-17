Глава «Нафтогаза» назвал «тревожной» ситуацию со взрывом на газопроводе

Глава энергетического госхолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал «тревожной» ситуацию со взрывом участка магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области.

Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Очень тревожная ситуация. И очень странное совпадение. Сделаем все возможное, чтобы усилить безопасность всех объектов ГТС», - написал глава «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Урегой-Помары-Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

В то же время, оператор ГТС госкомпания «Укртрангаз» сообщила, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».