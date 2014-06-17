Глава «Нафтогаза» назвал «тревожной» ситуацию со взрывом на газопроводе
Коболев пообещал усилить безопасность всех объектов ГТС.
Глава энергетического госхолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал «тревожной» ситуацию со взрывом участка магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области.
Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Очень тревожная ситуация. И очень странное совпадение. Сделаем все возможное, чтобы усилить безопасность всех объектов ГТС», - написал глава «Нафтогаза».
Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Урегой-Помары-Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.
В то же время, оператор ГТС госкомпания «Укртрангаз» сообщила, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.
Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.
100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».