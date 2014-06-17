В Словакии говорят, что объемы транзита газа через Украину после взрыва не снизились
Словацкий оператор ГТС не зафиксировал снижения объемов транзита газа.
Словацкий оператор ГТС, компания Eustream, не зафиксировал снижения объемов транзита газа через Украину после взрыва на участке магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области.
«По состоянию на 16:00 (17.00 по Киеву - УНИАН), 17 Июня 2014, Eustream не зафиксировал снижения давления или объемов газа на компрессорной станции «Велке Капушаны» на границе с Украиной», - говорится в сообщении компании.
Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.
В тоже время, оператор ГТС госкомпания «Укртрангаз» сообщила, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.