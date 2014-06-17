Le Monde: "Как понять новый "газовый кризис" между Киевом и Москвой?"

В статье Матильд Жерар под названием "Как понять новый "газовый кризис" между Киевом и Москвой?", опубликованной в газете Le Monde сообщается о том, что в понедельник 16 июня российская компания "Газпром" объявила о введении для Украины системы предоплаты за поставки газа после окончания срока, в течение которого Киев должен был выплатить часть долга за газ, который по расчетам России составляет $4,5 млрд. Крайним сроком был понедельник 16 июня, 9.00 по киевскому времени.

Почему Москва прекратила поставки газа в Украину?

С конца апреля Россия все больше начала угрожать сокращением поставок. Москва обвинила Киев в задержке выплат за газ и непогашении задолженностей: "Газпром, в рамках существующего договора, перевел "Нафтогаз" на систему предоплаты за поставки газа", –заявили представители компании в понедельник. "За июнь никой оплаты не поступало. С этого дня, украинская компания будет получать только тот объем газа, за который она заплатит наперед", – добавили они.

Согласно российской системе предоплаты, Украина обязана платить наперед каждый месяц за газ, который она намерена использовать в следующем месяце.

Неделю назад Украина и Россия начали переговоры по острому газовому вопросу, чтобы избежать нового "газового кризиса", но они не увенчались успехом. Финансово истощенная Украина, которая воспринимает угрозы Москвы как средство давления, прежде всего политического, отказывается платить пока "Газпром" не будет гарантировать снижение цены, которая сейчас является одной из самых высоких по сравнению с ценами, которые платят другие европейские страны.

Согласно европейской дорожной карте, представленной в конце мая, Украина должна была заплатить $2 млрд "Газпрому" за газ, который она получала с ноября 2013 года. После этого стороны должны были обсудить цену на будущие поставки газа. Но этот план провалился, так как Киев не принимает слишком высокую цену на газ, которую установил "Газпром" – $485 за тысячу кубометров, это на $100 больше, чем платят страны Европейского союза – и требует в качестве предварительного условия для переговоров пересмотра этих тарифов.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил в воскресенье "высокомерие" Киева, который "отверг разумный компромисс", что он объяснил вмешательством "третьего государства". "Окончательным предложением" Москвы было $385 за тысячу кубометров.

Какую сумму составляет долг Украины перед "Газпромом"?

Как сообщили представители "Газпрома", в январе Украина перестала оплачивать свои счета. Это официальная причина, по которой компания отменила 1 апреля скидку на газ, предоставленную Киеву 17 декабря, в разгар "революции на Майдане" – в течение 3 месяцев цена за тысячу кубометров газа была снижена с $485, до $268,50. Но увеличение цены на газ на 80% в апреле было воспринято Киевом как наказание за нежелание подчиняться России.

Долг Украины за 2013-2014 годы составляет $4,5 млрд по оценкам "Газпрома". В мае Украина использовала 3,5 млрд кубометров газа, что равняется сумме $1,7 млрд. Ожидается, что в июне Украина должна потребить объем газа на сумму $1,66 млрд.

Со своей стороны, Украина считает, что сумма ее долга сильно преувеличена из-за повышения цены с 1 апреля, и требует вернуться к цене, установленной в декабре.

Придется ли Украине решать проблему с перебоями в поставках?

Летний период, который только начался, позволяет руководителям "Нафтогаз" продолжать бесперебойную работу компании, так как потребность в энергии будет не очень высокой в ближайшие месяцы. После кризиса 2009 года, когда Россия перекрыла газовые краны, Украина немного модернизировала свою инфраструктуру, повысив ее емкость и диверсифицировав источники энергии. Тем не менее, 55-65% газа, который потребляют украинцы, поступает из России.

Несколько европейских стран рассматривают возможность реверсных поставок в Украину, в частности для этого могут быть использованы трубопроводы Словакии, что позволило бы европейским странам экспортировать газ в Украину через те же трубы, через которые они его импортируют. Нескольких месяцев хватило бы, чтобы повернуть поток газа в трубах в обратном направлении.

Германия уже начала делать реверс небольших объемов газа в Украину через польские трубопроводы в апреле. По иронии судьбы, треть этого газа – российского происхождения. Но Москва может воспринять реверс газа как нарушение договоров с европейскими компаниями, и в итоге полностью прекратить поставки.

Европа также находится перед угрозой сокращения поставок?

Прекращение поставок российского газа, транспортируемого через территорию Украины, в июне, в самом начале лета, которое может затянуться до зимы, по прогнозам довольной мягкой в этом году, является менее серьезной проблемой, чем газовый кризис января 2009 года. Тем не менее, Европа обеспокоена этим. Евросоюз "очень уязвим", подчеркнул глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, поскольку в течение десяти лет он импортирует 53% своих энергоресурсов, и "основным поставщиком является Россия, у которой мы покупаем 39% потребляемого газа и 33% нефти".

Если кризис затянется этой зимой, у европейских стран возникнут проблемы. В таком случае ЕС мог бы обратиться к другим своим поставщикам (к Норвегии, например) и использовать свои резервы. Но государства-члены должны показать свою солидарность с теми странами, которые больше всего пострадают от перебоев с поставками, а запасов не будет хватать, чтобы продержаться долгое время. Альтернативой может стать также увеличение закупок сжиженного природного газа, но на цены на него выше, чем на российский газ.

В конце концов, Евросоюз мог бы обратиться и к Газпрому с просьбой увеличить объем газа, который транспортируется по трубопроводу "Северный поток" и поставляется непосредственно в Германию. Но такое решение приведет к еще большей зависимости от Москвы и сыграет на руку российскому президенту, который призывал европейцев поддержать строительство газопроводов в обход Украины.

В марте члены Европейской комиссии должны были заняться поиском вариантов сокращения энергетической зависимости Европы. Они подготовили 2 документа: исследование в области энергетической безопасности и план действий. Возможные варианты включают в себя "развитие возобновляемых источников", "использование угля, ядерной энергии и сланцевого газа" и будут представлены всем главам и парламентам европейских государств на саммите ЕС в Брюсселе 26 и 27 июня.