Эттингер предлагает провести новые переговоры Украина-Россия-ЕС по газу

Об этом рассказал еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, Еврокомиссия рассчитывает найти решение газовой проблемы в течение лета, когда газа в хранилищах достаточно, а спрос на него низкий.

"Без сомнения, мы находимся в щекотливой ситуации. - сказал Эттингер. - Сейчас июнь, поэтому сейчас срочности нет, но моя забота и моя цель - использовать летние месяцы (для решения проблемы)", - добавил он.

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Эттинегр также рассказал, что будет разговаривать с представителями Украины в ближайшие дни, чтобы организовать двусторонние переговоры на следующей неделе. После этого он планирует предложить России рассмотреть возможность проведения очередного раунда переговоров в трехстороннем формате до середины июля.

Напомним, трехсторонние газовые переговоры 15 июня в Киеве между представителями России, Украины и Еврокомиссии результатов не принесли - Газпром отказался идти на уступки.

После этого Газпром подал на Нафтогаз иск в Стокгольмский арбитраж иск о взыскании долга, а Нафтогаз, в свою очередь, иск в этот же суд относительно цены на газ от Газпрома.