Взрыв на газопроводе: потеряно до 10 миллионов кубометров газа

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"17 июня 2014 года около 14 часов на территории сел Безсалы и Красное Лохвицкого района Полтавской области на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород произошел взрыв, в результате которого из газотранспортной системы потеряно до 10 млн куб. м природного газа. Правоохранительные органы рассматривают террористический акт как ключевую версию произошедшего", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАваков: Главная версия причин взрыва на газопроводе в Полтавской области - теракт

В ведомстве также рассказали, что сегодняшнему взрыву предшествовали две попытки террористических атак на украинскую газотранспортную систему, произошедших на территории Ивано-Франковской области в конце мая этого года.



