Цена на нефть Brent не падает ниже $113 за баррель на фоне ситуации в Ираке

На мировых торгах в среду, 18 июня, цены на нефть Brent держатся выше отметки $113 за баррель на фоне ситуации в Ираке, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,35, до $113,10 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,06, до $106,42. На прошлой неделе оба эталона подорожали более чем на 4%.

Некоторые нефтяные компании начали вывозить персонал из Ирака, опасаясь, что наступающие с севера боевики-исламисты захватят крупные нефтяные месторождения, находящиеся в основном на юге страны.

По мнению аналитиков, как только станет известно, что ситуация отражается на добыче, цена очень быстро пойдет вверх, но трудно сказать точно, до какого уровня. В худшем случае, Brent может подняться выше $120.

Власти Ирака заверяют, что южные регионы страны, где добывается 90 процентов иракской нефти, совершенно безопасны, однако Международное энергетическое агентство считает, что Ирак рискует не достичь целевых показателей добычи нефти, тогда как спрос на топливо растет одновременно с укреплением мировой экономики.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе снизились на 5,7 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на 650.000 баррелей. Отчет о запасах Управления энергетической информации будет опубликован в среду вечером.

Инвесторы также ждут итоги совещания ФРС, которые станут известны в среду. По мнению аналитиков, центробанк сократит программу скупки облигаций еще на $10 миллиардов в месяц.