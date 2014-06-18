Великобритания договорилась о поставках газа в Китай на $20 млрд

Великобритания и Китай подписали соглашения на сумму более чем 14 млрд фунтов ($24 млрд) во время визита премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в британскую столицу, сообщает ИТАР-ТАСС.

Британская нефтегазовая компания ВР подписала контракт о долгосрочных поставках в Китай сжиженного газа с месторождений в разных районах мира. Соглашение рассчитано на 20 лет. Стоимость поставляемого газа за этот период составляет $20 млрд.

Британо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch-Shell подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со CNOOC. Эти компании сейчас уже разрабатывают совместные проекты по добыче газа на шельфе Южно-Китайского моря, а также по добыче сланцевого газа в КНР.

Лондонская фондовая биржа заключила договоренность с двумя ведущими банками Китая о проведении в Лондоне торгов китайскими юанями. Строительный банк Китая официально объявил о создании на основе своего лондонского филиала первого за пределами КНР клирингового центра по операциям в национальной валюте КНР.

Государственная Китайская банковская корпорация развития подписала договоренность с компанией City UK, дочерней структурой лондонского Сити, занимающейся развитием экспорта британской отрасли финансовых услуг.

В ходе визита Ли Кэцяна между правительствами КНР и Великобритании были достигнуты дополнительные договоренности о сотрудничестве в области атомной энергетики. Они развивают заключенное в прошлом году предварительное соглашение об участии китайского капитала в финансировании проекта стоимостью 16 млрд фунтов ($27 млрд) по строительству новой британской атомной электростанции в Хинкли-пойнт. Также был подписан меморандум о понимании по сотрудничеству в области строительства железных дорог.

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Быстрый рост китайской экономики порождает высокий спрос на энергоресурсы. Менее месяца назад во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай «Газпром» подписал 30-летний контракт на поставку до 38 млрд куб. м трубопроводного газа в год на общую сумму $400 млрд. Под этот контракт нужно будет построить трубопровод «Сила Сибири», поставки начнутся через четыре-шесть лет после этого.

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