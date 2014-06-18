Канада проложит нефтепровод в Азию стоимостью $7,2 млрд

Правительство Канады во вторник одобрило проект канадской компании Enbridge Inc по строительству нефтепровода "Северные ворота" (Northern Gateway) общей стоимостью 7,9 млрд канадских долларов (7,22 млрд долларов США).

Об этом сообщил министр природных ресурсов страны Грэг Рикфорд, передает Прайм.

Перед началом строительства компании придется выполнить 209 рекомендаций Национального энергетического совета. "Они касаются экологической, технической и социальной составляющей проекта. В частности, при строительстве должны быть учтены интересы коренного населения", - уточнил министр.

Предполагается, что трубопровод начнется в городе Брадерхейм (провинция Альберта) и завершится в населенном пункте Китимат (провинция Британская Колумбия) недалеко от Тихого океана. Его длина составит 1 тыс 177 км.

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Как ожидается, через "Северные ворота" ежедневного будет проходить до 525 тыс баррелей битуминозной нефти с обратной линией поставок конденсата мощностью 193 тыс баррелей в день.

