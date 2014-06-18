«Газпром»: Украина в полном объеме обеспечивает транзит газа в Европу

Украина в полном объеме обеспечивает транзит российского газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы «Газпрома» Валерий Маркелов.

«Транспорт как был с утра прошлого дня, так он и на сегодняшний день не приостанавливался. Необходимые объемы – порядка 185 млн кубометров в сутки - по экспорту обеспечиваются», - сказал Маркелов.

Он подчеркнул, что теракт на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» в Полтавской области не повлиял на транзит газа через Украину.

«Там есть дублирующие системы, резервные системы, которые позволяют без перебоев обеспечить транзит газа», - сказал Маркелов.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

Оператор ГТС госкомпания «Укртрангаз» подчеркнула, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.

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Словацкий оператор ГТС, компания Eustream, не зафиксировал снижения объемов транзита газа через Украину после взрыва.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере.





