Мировой спрос на нефть вскоре может достигнуть своего пика - МЭА

Мировой спрос на нефть в ближайшем будущем будет расти, однако вскоре может достигнуть своего пика, говорится в релизе Международного энергетического агентства (МЭА).

Читайте такжеПроизводство нефти в США достигло максимума за 44 года Согласно докладу МЭА, посвященному пятилетнему прогнозу развития рынка нефти, глобальный спрос на топливо будет расти на 1,3% в год и в 2019 году достигнет 99,1 миллиона баррелей в день.

Читайте такжеBloomberg: Без американских технологий Россия не сможет добыть из-под земли свои сокровищаВ то же время, аналитики агентства ожидают, что рынок вскоре может достичь "точки перегиба", после которого рост спроса на нефть может замедлиться. Это может произойти, в частности, из-за высоких цен на ресурс, проблем с экологией и появления альтернативных - и более дешевых - энергоносителей, передает РИА "Новости".

"Хотя до "пика спроса" на нефть - за исключением развитых экономик - могут пройти годы, и хотя существуют региональные различия, высшая точка роста спроса на нефть на рынке в целом уже в поле зрения", - отмечается в сообщении.

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