"Газпрому" не хватает денег - просит Медведева поднять тарифы

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков написал премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением повысить тарифы газового концерна в 2015 году на 3-4% выше инфляции. Об этом сообщает сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников, знакомых с документом.

Читайте такжеЭттингер предлагает провести новые переговоры Украина-Россия-ЕС по газуВ нынешнем году правительство РФ не повышало тарифы естественных монополий, а в следующем году планирует ограничить их рост инфляцией. Минэкономразвития планирует, что она составит 6%. Таким образом, "Газпром" просит повысить тарифы на внутреннем ранке на 9-10%.

Читайте такжеМиллер назвал пересмотр Украиной тарифа на транзит газа «очень опасным звоночком»Зубков пишет, что индексация тарифов "Газпрома" выше инфляции поможет компании выйти на равнодоходность внутренних и экспортных цен на газ и профинансировать инвестпрограмму.

Повысить тарифы выше инфляции просит и другая монополия - РЖД.

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