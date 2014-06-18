Яценюк поручил усилить охрану газопроводов Украины

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил МВД, СБУ и НАК «Нафтогаз Украины» усилить охрану газопроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал на заседании правительства.

"Я прошу Министерство внутренних дел, СБУ, НАК "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" срочно усилить охрану украинских газопроводов. Мы прогнозировали еще несколько недель назад, что будут спланированные диверсии, цель которых - подорвать репутацию Украины как надежного транзитера", - сказал он.

Яценюк заверил, что Украина остается надежным транзитером.

Читайте такжеВзрыв на газопроводе: потеряно до 10 миллионов кубометров газа

Как сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 произошел взрыв на газопроводе «Уренгой - Помары - Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу.

Оператор ГТС госкомпания «Укртрансгаз» отметила, что возникшая ситуация не повлияет на транзит российского газа в Европу.

Ключевая версия причин взрыва на газопроводе - теракт. Следственное управление МВД открыло уголовное производство по ч. 3 ст.292 Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что диверсия на газопроводе является очередной попыткой России дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере.

