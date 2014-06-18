Украинская ГТС проектировалась на случай ядерной войны, ее сложно разрушить - Минэнергоугля

Украинская газотранспортная система проектировалась и строилась во времена Советского Союза с учетом вероятной войны, в том числе ядерной, и потому разрушить систему практически невозможно, заявил накануне заседания правительства заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.

Комментируяпоследствия взрыва на участке газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», случившегося вчера, 17 июня, в Полтавской области, Улида подчеркнул, что на текущий момент ведется следствие – выясняются причины взрыва. Сейчас, по его словам, аварийный участок локализован и ведутся ремонтные работы, поток газа переключен на газопровод «Прогресс». «Украинская ГТС проектировалась еще в советское время и на случай войны, в том числе ядерной. Поэтому ее очень сложно вывести из строя. Кто бы что ни делал, на безопасность транзита это не влияет. Очень сложно разрушить эту систему», - сказал замминистра.

При этом он отметил, что Минэнергоугля и правительство выполняют необходимый набор мероприятий по ликвидации последствий аварии и общей модернизации системы.

«Информация о том, что поврежденный взрывом участок газопровода был изначально аварийным, не отвечает действительности. Украина выполняет свои обязательства по обеспечению транзита. Наши газопроводы в нормальном состоянии, осуществляются меры по реконструкции газопроводов – текущие и долгосрочные, в том числе на средства европейских партнеров. Состояние газопроводов - нормальное. Нет оснований считать, что украинские газопроводы хуже, чем в Европе или России», - сказал Улида.

По его мнению, вчерашний взрыв, когда из строя был выведен участок в 20 км и потом газа был автоматически переключен на резервные системы поставок топлива, - доказывает и подтверждает безопасность поставки газа и управление ГТС.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, около 14.00 в Лохвицком районе Полтавской области произошел взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары - Ужгород», осуществляющего транзит российского газа в Европу. Высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущалось в радиусе до 1 км.

По мнению правоохранительных органов, ведущих расследование причин взрыва, ключевой версией является теракт. В этой связи премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил всем ответственным органам власти, в первую очередь МВД и СБУ, усилить охрану газопроводов.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.