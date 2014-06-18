Российский Минфин не готов помогать "Газпрому" ради китайской трубы

Минфин России не видит нужды в докапитализации газового гиганта "Газпром" за счет казенных средств ради китайской трубы, сказал глава традиционно прижимистого ведомства, которому все труднее находить средства на растущие расходы и выполнение предвыборных обещаний Владимира Путина, сообщает Reuters.

"Говорить, что "Газпром" нуждается сейчас - "Газпром" мощная компания - нет оснований. Если почувствуем, что такая ситуация возникнет, будем смотреть," - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в Госдуме в среду.

После заключения мегаконтракта на поставки российского газа в Китай, который аналитики называют убыточным, а "Газпром" - вполне рентабельным, Путин неожиданно предложил за счет валютных резервов помочь концерну со строительством трубы в Китай и освоением месторождений для ее заполнения.

Чиновники хотят использовать для этого средства пенсионного стабфонда, в котором скопилось $87 миллиардов, игнорируя прогнозы роста дефицита пенсионной системы после 2025 года. Часть средств этого фонда государство уже решило потратить на инфраструктурные проекты, невзирая на протест экономистов и ряда чиновников.

Для создания инфраструктуры ради выполнения китайского контракта "Газпрому" предстоит инвестировать $55 миллиардов, из которых $25 миллиардов предоставит Китай авансом за будущие поставки.

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Экономисты считают, что "Газпром" в состоянии сам найти деньги на стройку ради газового контракта с Пекином, вместо того чтобы тратить резервы казны, которые нужны для поддержания рубля и выплаты пенсий в случае падения доходов от сырьевого экспорта.

"Нужно понять - нужна ли докапитализация "Газпрому". Если мы поймем, что нужна, будем рассматривать. Пока мы видим, что китайские банки дают кредиты "Газпрому"... Пока ресурсы есть, для того чтобы строить..." - сказал Силуанов.

Зампред "Газпрома" Александр Медведев заявил в среду, что схема финансирования китайского проекта неясна:

"Структура финансирования проекта не определена, пока структуру такую не смогли бы представить - будет ли ФНБ или не будет", - сказал он на брифинге.

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Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

В свою очередь, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что Россия получит от газовой сделки с Китаем 35 млрд долларов убытков. Поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России", написал он в своем блоге.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа шли с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.