Контролирующие органы проверяют законность покупки "вышек Бойко"

Контролирующие органы Украины проверяют законность приобретения так называемых "вышек Бойко".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель и.о. генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

По его словам, на сегодняшний день Государственная финансовая инспекция не смогла провести полностью проверку законности проведения оплаты за приобретение этих нефтяных вышек. Как объяснили работники Государственной финансовой инспекции, им не позволили этого сделать. "То есть, у нас есть только часть документов, но это является основанием, и достаточным основанием для того, чтобы зарегистрировать уголовное производство (по законности приобретения - УНИАН)", - сказал Баганец.

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На уточняющий вопрос он ответил, что бывший вице-премьер Юрий Бойко в настоящее время имеет процессуальный статус свидетеля по этому делу.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года экс-премьер-министр Юлия Тимошенко подписала заявление в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) «о необходимости расследования фактов коррупции и отмывания денег режимом Виктора Януковича», в которой, в частности, речь шла о приобретении так называемых «вышек Бойко».

Проверка, которую провели народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", выявила, что в результате этой сделки из государственного бюджета было украдено, как минимум, 3,2 млрд грн.