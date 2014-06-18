Правительство одобрило введение чрезвычайного положения в энергетике

Кабинет министров Украины одобрил и передал в парламент проекты законов о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе и о привлечении европейских и американских инвесторов к модернизации и совместной эксплуатации газотранспортной системы Украины, разработанные по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом по итогам заседания правительства заявил министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Кабмин одобрил законопроекты. Они уже зарегистрированы в парламенте, и сейчас идет заседание комитета Рады, где рассматриваются оба законопроекта. Эти законопроекты анонсировал премьер-министр», - сказал Семерак.

Он подчеркнул, что документы готовились в «ускоренном режиме». «Надеемся, на этой неделе они будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, после того как 16 июня российский газовый монополист «Газпром» полностью отключил подачу природного газа в Украину, дал поручение разработать законопроект о чрезвычайном положении в энергетическом секторе.