Кабмин просит ВР одобрить введение чрезвычайного положения в энергетике

Кабинет министров просит Верховную Раду одобрить введение чрезвычайного положения в энергетике, при котором непосредственное руководство предприятиями трубопроводного транспорта и контроль за их деятельностью обеспечиваются Министерством обороны Украины, а правительство наделяется расширенными полномочиями.

Соответствующая инициатива заложена в законопроекте №4117, поданном Кабмином 18 июня 2014 года на рассмотрение парламента.

Согласно документу, в случае ограничения или прекращения поставок энергоносителей на территорию Украины украинское правительство может принять решение об обязательной продаже природного газа частными газодобывающими предприятиями для нужд населения, а также предприятиям теплокоммунэнерго, при условии введения ими отдельного учета тепла и горячей воды, по цене, установленной Кабмином.

Также Кабмин просит парламент ужесточить требования по отключению злостных неплательщиков. В частности, в период действия чрезвычайного положения в случае неуплаты за потребленный газ разрешается ограничение энергоснабжения объектов сферы теплоснабжения ниже технологического минимума потребления голубого топлива, а для объектов сферы теплоснабжения, для которых установлен экономически обоснованный тариф, предлагается разрешить ограничение энергопоставок до технологического минимума.

Основными задачами предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса в особый период являются обеспечение бесперебойной (стабильной) работы топливно-энергетического комплекса и выполнение приказов центрального органа исполнительной власти.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк после того, как 16 июня российский газовый монополист «Газпром» полностью прекратил подачу природного газа в Украину, дал поручение разработать законопроект о чрезвычайном положении в энергетическом секторе.

Утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Этому предшествовали двухмесячные переговоры НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» при участии Еврокомиссии. Однако газовые переговоры не привели стороны к конструктивному решению.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж. Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.