«Укртрансгаз» с 1 сентября откроет "трубу" для поставок газа из Словакии

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, с 1 сентября откроет транспортные мощности в суточном объеме до 27 млн кубометров для поставок природного газа из Словакии.

«С 1 сентября 2014 года ПАО «Укртрансгаз» будет предоставлять транспортные мощности по входу в газотранспортную систему Украины через точку подключения (Interconnection Point) «Будинце» в суточных объёмах до 27 млн куб. м», - говорится в сообщении компании.

«Все оплаты за вход в газотранспортную систему ПАО «Укртрансгаз» и распределение по Украине лежат исключительно на украинских шипперах, которые будут принимать через IP «Будинце» от контрагента на словацкой стороне», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, обязательным условием при приеме-передаче природного газа на границе Украина – Словакия является подписание месячного акта приема-передачи природного газа в объемах в кубических метрах для предоставления Государственной таможне Украины.

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Как сообщал УНИАН, оператор газотранспортной системы Словакии Eustream продлил на две недели, до 4 июля, процедуру Open Season, в ходе которой принимает заявки на использование линии «Вояны-Ужгород».

Все зарегистрированные компании – участники газового рынка, заинтересованные в поставках природного газа в Украину, должны до 4 июля 2014 года подать заявки на использование линии газопровода.

28 апреля 2014 года Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров с дальнейшей возможностью увеличения.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Однако использование словацкого маршрута в полном объеме блокируется российским «Газпромом». На сегодняшний для Украины открыты венгерский и польский газовые маршруты, а также так называемый малый реверс из Словакии.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.