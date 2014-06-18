Украина хочет договориться с Венгрией и Хорватией об Адриатическом газовом коридоре

Украина хочет договориться с Венгрией и Хорватией о строительстве Адриатического газового коридора, который позволит поставлять топливо от планируемого LNG-терминала на острове Крк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам встречи в Будапеште 18 июня министра Юрия Продана и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева с министром внешней торговли и иностранных дел Венгрии Тибором Наврачичем и министром национального развития Венгрии Миклошем Шестаком.

«Стороны согласились о целесообразности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Венгрии и скорейшего подписания украинско-венгерско-хорватской декларации по проекту строительства Адриатического газового коридора», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что меморандум о создании Адриатического газового коридора будет подписан прежним правительством Украины в ноябре прошлого года. Однако этого так и не произошло.

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25 октября 2013 года Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

В октябре прошлого года в интервью УНИАН экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий не исключил, что газ на хорватский LNG-терминал может поступать из США и Мозамбика.