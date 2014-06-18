Воды для трех ТЭС в Донецкой области может хватить только на месяц

Зуевская, Кураховская и Углегорская теплоэлектростанции (все – Донецкая обл.) из-за повреждения водоканала "Северский Донец - Донбасс" переведены на резервное водоснабжение, которого хватит для функционирования этих ТЭС в течение 30 дней.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента электроэнергетики Министерства энергетики и угольной промышленности Борис Соркин.

«По состоянию на 17 июня на Углегорской ТЭС работает резервный пруд, которого хватит для обеспечения работы в течение 30 дней. На Кураховской и Зуевской ТЭС для обеспечения работы используется резервная емкость содержанием воды 327 кубических метров, которой хватит тоже на 30 дней», - сказал Соркин.

Кроме того, он сообщил, что есть проблемы с обеспечением водой Славянской и Старобешевской ТЭС.

Соркин отметил, что из-за артиллерийского обстрела насосной станции уровень воды в водоканале опустился до аварийного.

По его словам, министерство провело обследование насосной станции и определило, что для проведения ее ремонта необходимо минимум 4 дня.

«По результатам предварительного обследования насосной станции І подъема для ее восстановления нужно как минимум 4 дня при условии обеспечения безопасности доступа к насосной станции», - сказал Соркин.

При этом он сообщил, что Минэнергоугля обратилось к силовым структурам и СНБО с просьбой обеспечить безопасность выполнения восстановительных работ на водоканале.

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Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате артиллерийского обстрела на территории насосной станции I подъема канала «Северский Донец - Донбасс» были смертельно ранены два сотрудника КП «Компания «Вода Донбасса» и причинен ущерб зданию насосной станции. Вследствие этого была остановлена работа насосных агрегатов насосной станции I подъема и станции подъема. Водоснабжение города осуществляется из резервных водохранилищ.

17 июня в Донецке городской водоканал перешел на почасовую подачу холодной и горячей воды.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что силы антитеррористической операции специально прекратили огонь возле Славянска, давая возможность службам возобновить подачу воды в города на Донбассе.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.