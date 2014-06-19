Венгрия согласилась увеличить реверс газа в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается, что 18 июня глава Минэнерго Юрий Продан и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе рабочей поездки в Венгрию провели встречи с министром внешней торговли и иностранных дел Венгрии Тибором Наврачичем и министром национального развития Венгрии Миклошем Шестаком, в рамках которых обсудили вопросы европейской энергетической безопасности и взаимодействия в энергетической сфере между Украиной и Венгрией.

Читайте такжеРеверс газа из Словакии может перекрыть весь объем импорта Украины - Коболев

"Стороны согласились относительно целесообразности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Венгрии", - говорится в сообщении министерства.