Эттингер: Украина, РФ и ЕС вновь соберутся на газовую встречу через три недели



Как передает собственный корреспондент агентства УНИАН, об этом Эттингер сообщил в среду в Брюсселе на встрече с журналистами.

"Мы будем продолжать переговоры. Я буду видеть министра (Продана) на следующей неделе. После встречи с украинской стороной я позвоню российскому министру, чтобы следующая трехсторонняя встреча могла состояться через три недели", - сказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента УНИАН относительно места встречи с украинским министром, Эттингер сообщил, что предложил Брюссель, "Сейчас мы проверяем, какой может быть дата", - добавил он.

Отвечая на вопрос УНИАН, кто в ситуации, которая сложилась, является "хорошим и плохим парнем", еврокомиссар сказал: "В этой ситуации нет хорошего или плохого парня. Что нам нужно, так это общий подход - стороны должны хотеть найти компромисс. Мои предложения на прошлых переговорах были восприняты, с некоторыми оговорками, украинской стороной, но не были восприняты Россией. Это не потому, что хороший или плохой парень, это их экономические и политические позиции".

Вместе с тем, еврокомиссар обратил внимание на необходимость "согласовать пакет (договоренностей - УНИАН) в следующем месяце, чтобы предотвратить любом опасном развития после всего".

"Украина хочет выполнять обязательства по транспортировке газа, но опять же, если хранилища не будут заполнены, и у нас будет сильная зима, будут беспокойства, кто будет потреблять этот газ. Также есть беспокойство в безопасности ли труба, есть ли угрозы, как мы это видели на днях, как кто-то уничтожал существующую трубу. Что может произойти, и каким может быть наихудший сценарий", - сказал он.

Кроме того, Эттингер сообщил о проведении стресс-тестов для газовой индустрии Европы.