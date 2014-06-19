Украина будет исправно транспортировать газ в Европу - Яценюк
В среду, 18 июня, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял Министра иностранных дел Чешской Республики Любомира Заоралека.
Глава Правительства выразил благодарность за активную поддержку Украины со стороны чешских ведомств, в частности за объявленную готовность принять на лечение пострадавших участников антитеррористической операции.
Арсений Яценюк приветствовал принципиальную позицию Чешской Республики об осуждении незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и роли российской стороны в дестабилизации ситуации на Востоке Украины.
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Глава Правительства проинформировал Министра иностранных дел Чехии о текущей ситуации в урегулировании вопроса поставок российского природного газа и подчеркнул неукоснительное соблюдение Украиной принципов прозрачности и надежности при транспортировке газа в страны Европейского Союза.