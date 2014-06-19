События в Ираке взвинтили цены на нефть

На мировых торгах в четверг, 19 июня, цены на нефть растут на фоне нагнетания эскалации в Ираке, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,30, до $114,56 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,51, до $106,48 за баррель. На прошлой неделе оба эталона подорожали более чем на 4% - результат того, что боевики-исламисты взяли под контроль значительную часть северного Ирака.

Читайте такжеМировой спрос на нефть вскоре может достигнуть своего пика - МЭА По словам аналитиков, рынок нефти напряжен и ждет развития событий в Ираке. Пока цена на WTI выше $105,25, а Brent - выше $110,50, оба контракта, с технической точки зрения, склонны к росту.

Поддержку ценам также дает оптимистичный прогноз ФРС для американской экономики и обещание центробанка продолжать мягкую политику.

Читайте такжеЭттингер: энергетический сектор РФ как объект санкций ЕС должен быть в конце списка, а не в началеКроме того, запасы нефти в США снизились на 579.000 баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе снижения на 700.000 баррелей.

Суннитские боевики захватили крупнейший НПЗ Ирака в городе Байджи на севере страны, и многие нефтяные гиганты, работающие в стране, например, Exxon Mobil и BP, вывезли часть персонала. Ирак попросил США о поддержке с воздуха, на что Вашингтон пока не дал четкого ответа. Конгресс требует от президента Барака Обамы уговорить премьер-министра Ирака подать в отставку, считая, что он не способен руководить правительством.