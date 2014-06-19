Санкции США в действии: крупнейший российский газовый проект под угрозой срыва

Топ-менеджер французской компании Total Ив-Луи Даррикаррер назвал санкции против России угрозой для проекта «Ямал СПГ». Об этом президент по разведке и добыче Total сказал в интервью газете The Financial Times, пишет «Газета.Ru».

По мнению Даррикаррера, возможное введение санкций на экспорт технологий в нефтегазовую отрасль России отразится на одном из крупнейших энергетических проектов страны. Как напоминает газета, Total является партнером «Ямал СПГ». Стоимость проекта оценивается в $27 млрд.

Читайте такжеСША расширили санкции против российских компанийКак отметил Даррикаррер, «Ямал СПГ» зависит от американских технологий, и этот факт говорит о взаимозависимости России и остального мира. «Да, нам необходимы американские технологии. Технологии для нефтегазовой отрасли приходят из разных стран. Вот почему мы нуждаемся в кооперации, а не в конфронтации», – сказал топ-менеджер Total.

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