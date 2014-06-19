Яценюк призвал Раду принять законопроект о модернизации ГТС

Кабинет министров Украины призвал Верховную Раду Украины принять разработанный правительством законопроект о модернизации и реорганизации украинской газотранспортной системы, позволяющий привлечь к этому процессу инвесторов со стороны Европейского Союза и США.

Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Что предлагает правительство? В соответствии с нашими обязательствами по Энергетической Хартии и как члена Европейского энергособщества, нам надо принять ряд решений, которые создадут новую модель функционирования энергорынка», - отметил глава правительства.

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По его словам, проект предложенного правительством закона предполагает сохранение ГТС, включая собственно трубопроводы и хранилища, в собственности государства и создание компании-оператора, контрольный пакет акций которой также останется в собственности государства, а пакет 49% может быть продан европейским и американским газотранспортным компаниям, имеющим соответствующую сертификацию.

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