За 10 лет на российских газопроводах случилось 200 крупных аварий, на украинских - 5

Сравнительный анализ аварийности на магистральных газопроводах Украины и России свидетельствует о том, что количество крупных аварий на 1 тыс. км магистралей на территории Российской Федерации в 7,77 раза больше, чем в Украине.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» со ссылкой на выводы, сделанные в результате исследования, проведенного экспертами «Укртрансгаза» на основе собственных данных и информации, опубликованной «Газпромом».

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Согласно сообщению, в расчет брались лишь аварии, которые привели к разгерметизации и приостановке транспортировки. Подсчитывалось количество нештатных ситуаций в обеих странах на тысячу километров магистралей в течение 1996-2014 годов.

«За последние 10 лет на украинских магистральных газопроводах произошло 5 крупных аварий по сравнению с около 200 авариями на магистральных газопроводах ОАО «Газпром». Суммарная длина украинских магистральных газопроводов составляет 35,71 тыс. км, российских - 168,9 тыс. км», - говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что последняя авария такой категории на украинском газопроводе произошла в 2007 году на участке, который эксплуатируется Гайсинским линейно-производственным управлением.

Как сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 в Лохвицком районе Полтавской области произошел взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород», осуществляющего транзит российского газа в Европу. Высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущалось в радиусе до 1 км.

По информации облуправления ГСЧС, причиной взрыва стала разгерметизация газопровода.

По мнению правоохранительных органов, ведущих расследование причин взрыва, ключевой версией является теракт. В этой связи премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил всем ответственным органам власти, в первую очередь МВД и СБУ, усилить охрану газопроводов.

В то же время, в «Газпроме» заявили, что взрыв на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» в Полтавской области произошел из-за старения газотранспортной системы Украины.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.