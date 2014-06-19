Яценюк рассказал, как Украина может заморозить "Южный поток"

Процесс модернизации и реорганизации работы украинской газотранспортной системы будет проходить максимально прозрачно с участием ведущих мировых компаний, отобранных на специальных публичных тендерах. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя парламенту проект закона о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины (№4116а).

«Нам надо принять решение о модернизации и общей эксплуатации украинской газотранспортной системы. Что предлагает правительство? Правительство предлагает в соответствии с нашими обязательствами, как страны, которая подписала Энергетическую хартию, как страны, которая является участником Европейского энергетического сообщества и выполняет третий энергетический пакет, принять ряд решений, которые создадут новую модель функционирования энергетического рынка»,- сказал Яценюк.

Он уточнил, что согласно правительственному решению, украинская газотранспортная система остается в государственной собственности, украинские хранилища газа тоже остаются в государственной собственности.

«Но в соответствии с требованиями третьего энергетического пакета, создается компания – оператор ГТС. Собственность компании-оператора, а именно контрольный пакет акций компании-оператора, принадлежит исключительно государству Украина. А 49% процентов акций этой компании могут принадлежать исключительно газотранспортным компаниям стран – членов ЕС, которые при этом являются участниками Европейского энергетического сообщества, и США. И то лишь в том случае, если эти компании сертифицированы соответствующим образом», - сказал премьер.

При этом Яценюк пообещал провести максимально прозрачный тендер по отбору таких компаний. «Мы предлагаем, чтобы решение о привлечении европейских инвесторов к работе ГТС было подтверждено решением парламента. Мы придем сюда, в Верховную Раду, приведем компании из ЕС И США, которые выиграют публичные тендеры, и тут, в парламенте, проголосуем решение, – сказал глава правительства. - Потому что инвесторы заинтересованы в гарантиях. И голосование парламента по привлечению инвесторов является еще одним шагом к тому, чтобы они больше вкладывали, чтобы кредиты были дешевле, а украинская ГТС была стабильной».

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Яценюк несколько раз подчеркнул, что Кабмин выступает за самый прозрачный процесс по привлечению инвесторов. «Мы за самый прозрачный процесс, – сказал он. - Это будут ключевые и общеизвестные американские и европейские компании, которые должны будут прийти в парламент, задекларировать свои намерения, получить согласие и гарантии».

При этом Яценюк отметил, что согласие парламента с предложенным правительством решением дает возможность модернизировать и инвестировать в украинскую ГТС. Ни о какой приватизации ГТС, по словам Яценюка, речи не идет. «Но это дает нам возможность увеличить капитализацию украинской ГТС, которая остается государственной собственностью. Это дает нам возможность иметь новые условия транспортировки российского природного газа», - сказал Яценюк.

Кроме того, по словам Яценюка, такие изменения позволят остановить строительство газопровода «Южный поток» – конкурента украинской ГТС. «Это дает нам возможность остановить строительство «Южного потока» и направить все объемы, которые планировались по «Южному потоку», через украинскую ГТС, так как в этом будут в первую очередь заинтересованы страны-члены ЕС», - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что если парламент не примет предложенный Кабмином проект закона, «в Кремле будет салют». «Потому что они будут знать о том, что у них полностью открыты двери для строительства «Южного потока». При мощности украинской ГТС, которая в целом составляет 140 млрд кубометров в год, мы качали 122, сейчас качаем 80 млрд кубометров. Если будет построен «Южный поток», а он будет построен, если не проголосовать закон (о модернизации ГТС - УНИАН), мы будем прокачивать 40-50 млрд кубометров газа. Нам из бюджета придется дотировать транспортировку российского газа. Простая арифметика», - подчеркнул премьер.

Он обратил внимание, что законопроект - чрезвычайно важный, поскольку он является реальным шагом к формированию украинской энергетической независимости, к адаптации Украины к требованиям ЕС, к привлечению инвесторов в Украину из ЕС и США, и к тому, чтобы Украина стала транзитной страной, «которую нельзя обойти, которая гарантирует бесперебойность транзита, которая не дотирует российский «Газпром», а которая зарабатывает, дает возможность обеспечить Европу газом и развивать украинскую ГТС».

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Как сообщал УНИАН, законопроект о модернизации ГТС был разработан в кратчайшие сроки по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, и одобрен на заседании правительства в среду, 18 июня.