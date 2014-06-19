Парламент включил в повестку дня законопроект о реформировании ГТС

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов из 373, зарегистрированных в сессионном зале.

Вместе с тем после включения председатель ВР Александр Турчинов обратился к депутатам с предложением о принятии этого закона, но большое количество депутатов высказались против. В частности, они подчеркнули необходимость публичного обсуждения этого законопроекта, в том числе с общественностью.

После дискуссий премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что правительство поддерживает рассмотрение этого законопроекта по полной процедуре и готово провести публичное обсуждение во всех комитетах.

Он предложил, чтобы профильный комитет ВР рассмотрел этот законопроект еще раз и внес на рассмотрение ВР уже как для принятия решения по нему.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту 4116-А, целью его разработки является выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом "О ратификации протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества" и требованиями Третьего энергетического пакета, в частности Директивы Европейского парламента и Совета 2003/73/ЕС об общих принципах функционирования внутреннего рынка природного газа и Регламента Европейского парламента и Совета 715/2009 об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

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Предполагается, что принятие законопроекта позволит осуществить реформирование Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", направленное на повышение экономической эффективности нефтегазовой отрасли, что будет соответствовать требованиям законодательства ЕС в связи с присоединением Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества и способствовать усилению энергетической независимости Украины.

Как сообщалось, этим законопроектом предлагается разрешить компаниям из Евросоюза и США участвовать в управлении системой магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа, сохранив эти объекты в госсобственности.

