Премьер обещает согласовать с депутатами инвесторов для модернизации ГТС

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещает провести публичный тендер по привлечению зарубежных компаний к работе компании-оператора украинской газотранспортной системы, которая может быть создана в рамках модернизации ГТС.

«Мы предлагаем, чтобы решение о привлечении европейских инвесторов к работе ГТС было подтверждено решением парламента. Мы придем сюда, в Верховную Раду, приведем компании из ЕС И США, которые выиграют публичные тендеры, и тут, в парламенте проголосуем решение, – сказал глава правительства. - Потому что инвесторы заинтересованы в гарантиях. И голосование парламента по привлечению инвесторов является еще одним шагом к тому, чтобы они больше вкладывали, чтобы кредиты были дешевле, а украинская ГТС была стабильной».

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Яценюк подчеркнул, что Кабмин выступает за самый прозрачный процесс по привлечению инвесторов. «Мы за самый прозрачный процесс, – сказал он. - Это будут ключевые и общеизвестные американские и европейские компании, которые должны будут прийти в парламент, задекларировать свои намерения, получить согласие и гарантии».

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