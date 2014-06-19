Украинское ядерное общество объяснило свою позицию по американскому топливу для АЭС
Украинское ядерное общество заявляет об искажении рядом СМИ интервью своего исполнительного секретаря Сергея Барбашова, посвященного применению на украинских АЭС ядерного топлива производства американской компании Westinghouse.
Об этом говорится в сообщении общества, размещенном на их официальном сайте.
«Речь идет о публикациях в некоторых информагентствах и их перепечатках в ряде других СМИ, где содержатся мои цитаты (Сергея Барбашева – УНИАН), посвященные применению на украинских АЭС ядерного топлива производства американской компании Westinghouse, в т.ч. его опытной эксплуатации на Южно-Украинской АЭС», - говорится в сообщении.
«В своих интервью я акцентировал внимание на длительности и сложности процесса квалификации американского топлива в Украине, что дает возможность достичь высокого качества ядерного топлива для дальнейшей безопасной его эксплуатации как в смешанных зонах реакторов типа ВВЭР, так и загруженных только ТВС альтернативного производителя», - подчеркивает в сообщении Сергей Барбашев.
«В указанных же выше материалах, особенно в комментариях журналистов, мне приписывается исключительно негативная оценка самой идеи диверсификации поставок топлива для АЭС Украины, что совершенно не совпадает с моими представлениями об этом процессе. Считаю, что подобный подход к подаче материала не соответствует стандартам журналистики. Поэтому обращаюсь к украинским СМИ, опубликовавшим мою искаженную позицию, с просьбой впредь быть аккуратными с материалами, сделанными на основе интервью, в которых речь идет о спорных моментах, связанных с атомной энергетикой, а также опубликовать мои разъяснения, изложенные в настоящем заявлении», - подытожил Барбашев в своем обращении к СМИ.
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Справка УНИАН. Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.
Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.