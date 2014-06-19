Украинское ядерное общество объяснило свою позицию по американскому топливу для АЭС

Об этом говорится в сообщении общества, размещенном на их официальном сайте.

«Речь идет о публикациях в некоторых информагентствах и их перепечатках в ряде других СМИ, где содержатся мои цитаты (Сергея Барбашева – УНИАН), посвященные применению на украинских АЭС ядерного топлива производства американской компании Westinghouse, в т.ч. его опытной эксплуатации на Южно-Украинской АЭС», - говорится в сообщении.

«В своих интервью я акцентировал внимание на длительности и сложности процесса квалификации американского топлива в Украине, что дает возможность достичь высокого качества ядерного топлива для дальнейшей безопасной его эксплуатации как в смешанных зонах реакторов типа ВВЭР, так и загруженных только ТВС альтернативного производителя», - подчеркивает в сообщении Сергей Барбашев.

«В указанных же выше материалах, особенно в комментариях журналистов, мне приписывается исключительно негативная оценка самой идеи диверсификации поставок топлива для АЭС Украины, что совершенно не совпадает с моими представлениями об этом процессе. Считаю, что подобный подход к подаче материала не соответствует стандартам журналистики. Поэтому обращаюсь к украинским СМИ, опубликовавшим мою искаженную позицию, с просьбой впредь быть аккуратными с материалами, сделанными на основе интервью, в которых речь идет о спорных моментах, связанных с атомной энергетикой, а также опубликовать мои разъяснения, изложенные в настоящем заявлении», - подытожил Барбашев в своем обращении к СМИ.

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Справка УНИАН. Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.