Украина предлагает ЕС вместе контролировать транзит российского газа в Европу

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Еврокомиссии создать оперативную группу из представителей ЕС для контроля транзита российского газа через территорию Украины к европейским потребителям непосредственно на газоизмерительных станциях.

Соответствующее предложение содержится в письме министра энергетики Юрия Продана к еврокомиссару по вопросам энергетики Гюнтеру Эттингеру, распространенном пресс-службой министерства.

«Юрий Продан обратился к еврокомиссару с предложением сформировать соответствующую оперативную группу из представителей ЕС, которые могли бы убедиться непосредственно на газоизмерительных станциях и в диспетчерских пунктах в том, что украинская сторона выполняет свои обязательства по транспортировке природного газа в страны ЕС», - говорится в сообщении.

Также в письме министр Продан отмечает необходимость усилить охрану газотранспортной инфраструктуры Украины для исключения возможных диверсий.

«Мы усиливаем охрану объектов газотранспортной инфраструктуры для предотвращения возможных диверсий. К сожалению, в данной ситуации, мы оцениваем риск таких диверсий как очень высокий», - цитирует пресс-служба министра.

«Конечно, это создает экстремальную ситуацию в обеспечении природным газом украинских потребителей и устойчивого транзита газа в страны ЕС. Но мы, как и обещали, будем стараться обеспечить надежность и непрерывность такого транзита. Мы будем это делать до тех пор, пока существует технологическая возможность» - приводит пресс-служба слова Продана в письме.

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Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня около 14.00 в Лохвицком районе Полтавской области произошел взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары - Ужгород», осуществляющего транзит российского газа в Европу. Высота пламени достигала 230 метров, а температурное влияние ощущалось в радиусе до 1 км.

По информации облуправления ГСЧС, причиной взрыва стала разгерметизация газопровода.

По мнению правоохранительных органов, ведущих расследование причин взрыва, ключевой версией является теракт. В этой связи премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил всем ответственным органам власти, в первую очередь МВД и СБУ, усилить охрану газопроводов.

В то же время в «Газпроме» заявили, что взрыв на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» в Полтавской области произошел из-за старения газотранспортной системы Украины.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.