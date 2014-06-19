Россия настаивает на своем участии в решении будущего ГТС Украины

Министерство иностранных дел РФ настаивает на решении будущего газотранспортной системы Украины с участием России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД России Александр Лукашевич сказал на брифинге в Москве.

«Мы давно предлагали украинской стороне поговорить о проблемах ГТС, причем и в тройственном формате Россия-Украина-ЕС, но Еврокомиссия посчитала, что этот вопрос будет касаться только взаимоотношений Украины и ЕС. Считаю, что без российского участия такие вопросы просто по определению не могут решаться», - сказал Лукашевич.

По его мнению, доля российского газа при поставках транзитом через Украину "очень солидна и без российского фактора украинская ГТС, особенно в том виде, который мы наблюдаем сейчас, вряд ли кому-то будет нужна".

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Как сообщал УНИАН, Кабмин разработал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины (4116-А).

Этим законопроектом предлагается разрешить компаниям из Евросоюза и США участвовать в управлении системой магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа, сохранив эти объекты в госсобственности.