Глава Минэнерго РФ обвиняет Еврокомиссию в давлении на участников «Южного потока»
В России уверяют, что болгарским коллегам пригрозили полным сворачиванием финансирования страны за счет средств еврофондов.
Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявляет, что Еврокомиссия оказывает давление на участников проекта по строительству газопровода «Южный поток», который планируются проложить по дну Черного моря в обход Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на 10-м пленарном сессии 21-го Всемирного нефтяного конгресса в Москве.
«Сегодня на некоторых партнеров по проекту «Южный поток» оказывается давление – от них требуют не участвовать в реализации проекта, несмотря на то, что это партнерство основывается на заключенных в соответствии с международным правом межправительственных соглашениях», - сказал Новак.
В частности, он отметил, что болгарским коллегам пригрозили полным сворачиванием финансирования страны за счет средств еврофондов.
«При этом никаких конструктивных решений, учитывающих интересы инвесторов и потребителей, не предлагается», - сказал министр.
Новак также заявил, что Еврокомиссия заняла жесткую позицию по эксплуатации трансграничных инфраструктурных проектов с российским участием – газопроводов OPAL (продолжение «Северного потока» на территории Германии – УНИАН), «Южный поток», Ямал – Европа, призванных в первую очередь повысить устойчивость и безопасность поставок энергоресурсов в европейские страны.
Кроме того, глава Минэнерго РФ отметил, что в крупнейшей стране-транзитере российского газа – Украине – наблюдается нарушение уже длительное время действующих договоров, когда законные требования России по оплате поставок газа объявляются «эскалацией ситуации».
«Происходит прямая подмена понятий: стремление получить деньги за поставленный товар называется эскалацией кризиса, а нежелание клиента платить – попыткой найти компромисс. На мой взгляд, такой диалог не связан с поиском компромисса, у него совершено другие цели», – считает Новак.
Как сообщал УНИАН, 2 июня Брюссель предложил Софии приостановить строительство „Южного потока” на болгарском участке. Официальная причина – несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.
8 июня премьер-министр Болгарии Пламен Орешарский сообщил, что его страна останавливает работу над противоречивым проектом газопровода «Южный поток», который поддерживает Россия.
9 июня Сербия заявила, что может быть вынуждена остановить строительство газопровода «Южный поток» по своей территории после того, как Болгария заявила, что останавливает работы на своем сегменте.
В то же время сербский премьер Александар Вучич заявил, что официального решения по этому поводу еще не принимали.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая 3 июня в парламенте, заявил, что европейские страны должны заблокировать строительство газопровода "Южный поток", который идет в обход Украины.
«Мы призываем Европейский Cоюз заблокировать «Южный поток». Украина – надежный транзитер. Мы выполняем свои обязательства, если Россия не будет мешать», – сказал Яценюк.
Он отметил, что проект строительства газопровода «Южный поток» не имеет ничего общего с развитием системы энергобезопасности в Европе. «Мы считаем проект «Южный поток» – это проект, цель которого увеличить энергозависимость Европы и исключить Украину из общей энергетической политики с ЕС. Это проект, который усилит позиции российского "Газпрома" в Европе. Он не имеет ничего общего с политикой энергобезопасности в Европе», – сказал глава украинского правительства.
Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.
Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка будет составлять более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.
Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.
В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.